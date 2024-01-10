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مميزات عديدة للوجهة الاستثنائية

نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٢ مساءً
نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال
المواطنن - واس

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أزاح مجلس إدارة نيوم الستار عن مشروع “أكويلم”، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، وتحوي وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، تقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة، وفق أحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.

أين تقع أكويلم؟

اختير موقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، علما بأنها ترتفع 450 مترا، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة.

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ما مميزات مشروع أكويلم؟

  • صُمم المشروع لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيدا عن الأساليب التقليدية.
  • الوصول إلى “أكويلم” عبر رحلةٍ استثنائية، تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، حيث سينطلق الضيوف على متن قارب مخصص لدخول هذه الوجهة يمر عبر قناة مائية تحت الأرض.
  • تجربة انتقال عمودية مميزة بارتفاع 100 متر، تنقل الزوار من القناة المائية إلى المجمع عبر حديقة رائعة.
  • مزج وتناغم بين أماكن الإقامة الفندقية والشقق والمتاجر ومناطق الترفيه والاستجمام ومراكز الابتكار.
  • يمتد في “أكويلم” شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة.
  • عروض الفنون والفعاليات المتنوعة ومتاجر التسوق والمطاعم.
  • كما تحتضن “ذا جينيريتر”، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.
  • نظام نقلٍ داخلي متعدد الاتجاهات يسهّل الوصول إلى الطوابق العليا، ويصعد بهم إلى حدائق الأسطح ذات الإطلالات الساحلية الخلابة.

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