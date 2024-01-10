نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال

أزاح مجلس إدارة نيوم الستار عن مشروع “أكويلم”، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، وتحوي وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، تقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة، وفق أحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.

أين تقع أكويلم؟

اختير موقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، علما بأنها ترتفع 450 مترا، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة.

ما مميزات مشروع أكويلم؟