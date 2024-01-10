سقوط إثيوبي بـ10 كيلوجرامات حشيش في جازان المملكة.. إنسانية تتواصل وحضن دافئ لشعوب العالم نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال 4.4 مليون عملية إلكترونية على أبشر في شهر واحد الأبطال لا يفوزون بكأس السوبر الإسباني الهلال والأهلي الأكثر تسجيلًا بالرأس الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد فلكية جدة: السبت غرة شهر رجب فلكيًا فيديو.. راعي المعمول يحكي قصته مع تغريدة الحظ الرئيس الفلسطيني يحتد على بلينكن في لقاء متوتر: أصلحوا أنفسكم أولًا
أزاح مجلس إدارة نيوم الستار عن مشروع “أكويلم”، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، وتحوي وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، تقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة، وفق أحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.
اختير موقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، علما بأنها ترتفع 450 مترا، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة.