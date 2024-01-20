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بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة سعودية

هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 ينطلق غدًا بجامعة الفيصل 

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٤ مساءً
هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 ينطلق غدًا بجامعة الفيصل 
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق غدًا الأحد 9 رجب 1445 هـ الموافق 21 يناير 2024م بجامعة الفيصل بالرياض فعاليات النسخة الثانية من (هاكثون المسؤولية المجتمعية) برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية، وبمشاركة 60 من الطلبة والطالبات المتميزين يمثلون 15 جامعة محلية من مختلف مناطق المملكة.

مسارات هاكثون المسؤولية المجتمعية

صرح بذلك المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية، عبدالله بن سليمان المهنا، الذي أكد أن الهاكثون يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة المستقبلية 2030.

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ولفت المهنا إلى أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية 2 تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية (المجال الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة) لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية، بمشاركة 60 مشاركًا ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية.

وختم المهنا تصريحه بتقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية حفظها الله والشكر موصول للرعاة والداعمين وعلى رأسهم شركة أرامكو السعودية، ومجموعة كاتريو، ومجموعة تحكم، ومجموعة المرجان، كشركاء رئيسيين، ولوزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الفيصل والخطوط الحديدية السعودية SAR، ولوبريف وسايت SIT كشركاء استراتيحيين. وتوكيلات الجزيرة للسيارات كشريك داعم وتيك شوب السعودية كشريك تقني، داعيًا الله التوفيق لفعاليات الهاكثون والمشاركين فيه.

جمعية المسؤولية المجتمعية

يذكر بأن جمعية المسؤولية المجتمعية التي تنظم الهاكثون للمرة الثانية وسيستمر الهاكثون كل عام لغطي جميع المجالات وايجاد حلول تقنية المسؤولية المجتمعية تأسست عام 2019 كأول جمعية سعودية متخصصة بالمسؤولية المجتمعية وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعميم ثقافة المسؤولية المجتمعية وتأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة وتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية ولديها العديد من الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية ومن أبرز إنجازاتها تنظيم ملتقى المسؤولية المجتمعية سنويًا بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات وتقديم المبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف الجمعية التي تواكب رؤية المملكة 2030.

هاكاثون المسؤولية الاجتماعية

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