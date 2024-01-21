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لإيجاد حلول لمن يواجهون مشاكل بمسارات التحدي الأربعة

هاكثون بجامعة الفيصل بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٨ مساءً
هاكثون بجامعة الفيصل بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت مساء اليوم الأحد، النسخة الثانية من فعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية وترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الفيصل بالعاصمة الرياض.

وابتدأ حفل الافتتاح الساعة 6:00 مساء بكلمة ألقاها الدكتور تركي العيار المستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية ورئيس اللجنة الإعلامية للهاكثون، رحب بها بالحضور والمشاركين ثم جمعية المسؤولية المجتمعية على تنظيم هذه الفعالية وجامعة الفيصل على استضافتها كما شكر الرعاة والداعمين والمشاركين والطلبة ووسائل الإعلام وأعضاء اللجنة الإعلامية للهاكثون.

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كلمة المهنا

ثم ألقى المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله بن سليمان المهنا، كلمة الجمعية رحب فيها بالطلاب والطالبات المشاركين ووعد باستمرار هذا الهاكثون لسنوات قادمة، مؤكدًا أن هذا الهاكثون هدفه تحفيز الطلاب والطالبات على الابتكار لإيجاد حلول عملية لمن يواجهون مشاكل في مسارات التحدي الأربعة الرياضي والاجتماعي والتقني ومجال الطاقة المتجددة.

وأشار المهنا إلى نجاح هذه الفعالية حيث شارك في نسختها الأولى العام الماضي 8 جامعات بينما شارك في نسخة هذا العام ١٥ جامعة والأعوام القادمة أكثر والمسارات سوف تتعدد وتتنوع وكذلك الجوائز النقدية سوف تزداد.

وأكد المهنا للطلاب والطالبات المشاركين بالحرص والمتابعة مع الجامعات والشركات الكبيرة لتبني مشاريعهم الفائزة لتطويرها ودعم أصحابها.

وأشار إلى أن الحفل الختامي سيكون بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض مواكبًا لتطلعاتهم ويمكنهم في إتاحة الفرصة لعرض مشاريعهم في كافة المسارات وبحضور نخبة من الجمهور والرعاة.

كلمة مدير الهاكثون

بعد ذلك ألقى بدر بن ناصر الصلحان، مدير فعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية، كلمةً بدأها بالترحيب بالمشاركين وثمَّن تفاعلهم وتواصلهم خلال الأيام الماضية وحرصهم على معرفة شروط المنافسة والمتطلبات والاحتياجات، وشرح مسارات التحدي الأربعة للهاكثون وهي ‏المجال التقني والرياضي والاجتماعي والطاقة المتجددة وربطها بالمشاريع التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، من خلال استخدام تطبيقات الجوال والاهتمام بكل ما يتعلق بجودة البرمجة والواجهات والتطبيقات، وكذلك الحرص على نوعية المحتوى والمخرَج النهائي للمشاريع، كما شرح طريقة التحكيم حتى الوصول لليوم الختامي وعرض المشاريع العشرة بطريقة احترافية ونوعية.

وتوجه بالشكر والتقدير للرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس الإدارة سعود السبيعي والمدير التنفيذي عبدالله المهنا، وأشار إلى الدور الريادي لجمعية المسؤولية المجتمعية في تبنيها لمشاريع وبرامج الابتكار وتحفيز الطلاب والطالبات نحو ابتكار حلول ريادية تخدم المجتمع.

وشكر الصلحان جامعة الفيصل والداعمين والرعاة والمشاركين. وقال: أنا متأكد من أن اليوم الختامي بفندق كراون بلازا شوف يشهد إنجازات يفخر بها الجميع وتثبت أن المواطن السعودي قادر على الإبداع والابتكار وإيجاد الحلول في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كلمة الطلبة

ثم ألقى الطالب عبدالملك العتيبي والطالبة لينا العفيف كلمة الطلاب المشاركين في الهاكثون، وتم خلالها توجيه الشكر والتقدير للجهة المنظمة لهذه الفعالية وهي جمعية المسؤولية المجتمعية، وللجهة المستضيفة وهي جامعة الفيصل، وللرعاة وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم وشركة أرامكو السعودية، والشكر موصول لجميع المشاركين والمنظمين والمهتمين ولوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وختم الدكتور تركي العيار حفل الافتتاح بتوجيه الشكر لجميع المشاركين والمنظمين والطلاب والطالبات والجهات الداعمة، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

بعد ذلك توجهت الفرق الطلابية للعمل على مشاريعها.

 

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