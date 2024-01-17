هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة مما عوض المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

تراجع سعر خام برنت

تراجع سعر خام برنت دون 78 دولارًا للبرميل بعد أن أنهى تداولاته على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولارًا. سجلت العملة الأمريكية أكبر قفزة لها في يوم واحد منذ مارس من العام الماضي أمس، حيث أعاد المتداولون ضبط توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يجعل السلع أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وتظل التوترات في الشرق الأوسط في المقدمة وفي المركز. لا يزال المسلحون الحوثيون في اليمن يهددون الشحن في الممر المائي الحيوي قبالة سواحلهم، على الرغم من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهناك قلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس سوف تمتد إلى ما هو أبعد من غزة، ومن المحتمل أن تجر إيران مباشرة، مع إطلاق طهران صواريخ هذا الأسبوع على ما قالت إنها قاعدة تجسس إسرائيلية في العراق.