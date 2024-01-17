Icon

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر Icon شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي Icon هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط Icon ثاني صفقة يريدها الهلال بعد ضم رينان لودي Icon موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة Icon ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي تشمل المتدربين Icon حرة الحرة وجهة سياحية وطبيعية وسط الصخور والفوهات البركانية Icon أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا Icon أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا Icon تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
خام برنت أقل من 78 دولارًا للبرميل

هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٣ مساءً
هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة مما عوض المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

تراجع سعر خام برنت

تراجع سعر خام برنت دون 78 دولارًا للبرميل بعد أن أنهى تداولاته على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولارًا. سجلت العملة الأمريكية أكبر قفزة لها في يوم واحد منذ مارس من العام الماضي أمس، حيث أعاد المتداولون ضبط توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يجعل السلع أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027

الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027

سالم الدوسري يسعى للسير على خُطى العويران في 1996

سالم الدوسري يسعى للسير على خُطى العويران في 1996

وتظل التوترات في الشرق الأوسط في المقدمة وفي المركز. لا يزال المسلحون الحوثيون في اليمن يهددون الشحن في الممر المائي الحيوي قبالة سواحلهم، على الرغم من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهناك قلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس سوف تمتد إلى ما هو أبعد من غزة، ومن المحتمل أن تجر إيران مباشرة، مع إطلاق طهران صواريخ هذا الأسبوع على ما قالت إنها قاعدة تجسس إسرائيلية في العراق.

تحركات شركات التأمين

وبدأت بعض شركات التأمين في تجنب تغطية السفن التجارية الأمريكية والبريطانية ضد مخاطر الحرب عندما تبحر في جنوب البحر الأحمر. وتتجنب العديد من ناقلات النفط والغاز الآن الممر المائي بالكامل، مما يجبرها على اتخاذ طريق أطول حول الجنوب الإفريقي.

ظل النفط محصورًا في نطاق ضيق منذ بداية العام، حيث إن أزمة الشرق الأوسط لم تؤدِّ حتى الآن إلى تأثير مباشر على الإنتاج المادي. سيحصل المتداولون على رؤى مزدوجة حول التوقعات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حيث ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول تقييمها الشهري للسوق، وتُصدر مجموعة صناعية أمريكية تقديرات لمخزونات الخام المحلية.

التوترات في البحر الأحمر

قال فيفيك دار، المحلل في “كومنولث بنك أوف أستراليا” (Commonwealth Bank of Australia): “الأخبار الجيدة، والسبب المحتمل لعدم ارتفاع مؤشرَي النفط، هو أن إمدادات النفط العالمية لم تتأثر من الهجمات في البحر الأحمر”. وأضاف: “الأخبار السيئة هي أن الطريق البديل حول إفريقيا يستغرق وقتًا أطول بـ14 يومًا”.

وفي الولايات المتحدة، أدت درجات الحرارة المتجمدة إلى الحد من عمليات التكرير في مركز المعالجة في تكساس، وأوقفت أكثر من نصف إنتاج النفط في داكوتا الشمالية. وقالت هيئة خط أنابيب داكوتا الشمالية: إن ما يصل إلى 650 ألف برميل يوميًّا متوقف عن العمل، ارتفاعًا من 425 ألف برميل يوم الاثنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية