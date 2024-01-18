هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن

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حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، من المخاطر المترتبة على هبوط الضغط المؤدي للإغماء.
وأكد النمر في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس، أن هبوط الضغط الذي يؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاع الضغط المزمن.
كما شدد على ضرورة معرفة سببه فوراً ومعالجته بدون تأخير خاصةً في كبار السن.