هدافو كأس آسيا 2023 قبل انطلاق ثمن النهائي

يتصدر مهاجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، أيمن حسين بصدارة قائمة هدافي كأس آسيا 2023، قبل انطلاق منافسات الدور ثمن النهائي.

هدافو كأس آسيا 2023

ويُقدم أيمن حسين مستوى لافتًا مع منتخب العراق، وساهم في تأهل إلى الدور التالي بالعلامة الكاملة، بعدما أحرز 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات، لينفرد بصدارة هدافي كأس آسيا 2023.

ويتواجد نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، أكرم عفيف في المركز الثاني بقائمة هدافي كأس آسيا برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع كل من؛ الكوري الجنوبي لي كانغ إين، والياباني أياسي أويدا.

انطلاق دور الـ16 غدًا

وتنطلق منافسات دور الـ16 بكأس آسيا 2023، يوم غد الأحد، بمباراتين، حيث تلعب أستراليا ضد إندونسيا، وتُلاقي الإمارات منتخب طاجيكستان، وفي اليوم التالي، تصطدم العراق بالأردن، وتلعب قطر مع فلسطين.

وتُقام مواجهتان، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم ضد تايلاند، وتصطدم السعودية بكوريا الجنوبية، وفي اليوم التالي؛ تُلاقي البحرين منتخب اليابان، وتواجه سوريا منتخب إيران.