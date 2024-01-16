هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى

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أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر (2600) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:
– عدد الجهات الحكومية المعلنة (61)
– عدد الشركات الكبرى المعلنة (74)
– خريجو وخريجات الدبلوم.
– خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى.
– وزارة التعليم
– النيابة العامة
– وزارة التجارة
– وزارة الرياضة
– وزارة البيئة والمياه والزراعة
– وزارة الخارجية (المتعاقدين)
– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
– وزارة الاقتصاد والتخطيط
– وزارة الصحة
– الهيئة العامة للأوقاف
– هيئة حقوق الإنسان
– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
– الهيئة العامة للعقار
– الهيئة العامة للغذاء والدواء
– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
– الهيئة العامة للمساحة
– الهيئة العامة للمنافسة
– الهيئة العامة لعقارات الدولة
– الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
– الهيئة الملكية بينبع
– الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
– الهيئة العامة للنقل
– هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
– الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
– هيئة الصحة العامة
– صندوق التنمية الوطني
– صندوق التنمية العقارية
– إدارة تعليم القصيم
– الهلال الأحمر السعودي
– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
– إدارة تعليم المدينة المنورة
– مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
– إدارة تعليم محافظة المهد
– الجامعة السعودية الإلكترونية
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– أمانة منطقة المدينة المنورة
– المركز الوطني للأرصاد
– مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
– المجلس الصحي السعودي
– بلدية محافظة الوجه
– بلدية محافظة الحريق
– المدينة الطبية بجامعة القصيم
– مستشفى الملك خالد بحائل
– جامعة جازان
– مستشفى الملك فيصل التخصصي
– الشؤون الصحية بالحدود الشمالية
– جامعة أم القرى
– مدينة الملك فهد الطبية
– مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية
– جامعة الحدود الشمالية
– المركز الوطني للتخصيص
– مجلس الضمان الصحي التعاوني
– المركز السعودي للاعتماد
– الجامعة الإسلامية
– برنامج مكتب تحقيق الرؤية
– بلدية محافظة المخواة
– مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف
– مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
– المركز الوطني للتخصيص
– إدارة تعليم حفر الباطن
– بلدية البديع
– بلدية ساجر
– أمانة منطقة الحدود الشمالية
– (أكثر من 80 جهة أخرى)
– (أكثر من 80 جهة أخرى)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
– ألا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.
– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهريًا لحملة الدبلوم.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا” .