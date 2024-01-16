Icon

نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best Icon الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد Icon ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات Icon قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين Icon تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته Icon إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما Icon طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم Icon ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار Icon ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص Icon الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير

هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٧ مساءً
هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق الموارد البشرية عن توفر (2600) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

– عدد الجهات الحكومية المعلنة (61)

قد يهمّك أيضاً
التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان

التعادل السلبي يحسم مباراة سوريا وأوزبكستان

مصرية تشيد بشرطة الرياض في واقعة مع والدها: الحمد لله على السعودية

مصرية تشيد بشرطة الرياض في واقعة مع والدها: الحمد لله على السعودية

– عدد الشركات الكبرى المعلنة (74)

الفئات المستهدفة:

– خريجو وخريجات الدبلوم.

– خريجو وخريجات البكالوريوس فأعلى.

أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):

– وزارة التعليم

– النيابة العامة

– وزارة التجارة

– وزارة الرياضة

– وزارة البيئة والمياه والزراعة

– وزارة الخارجية (المتعاقدين)

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

– وزارة الاقتصاد والتخطيط

– وزارة الصحة

– الهيئة العامة للأوقاف

– هيئة حقوق الإنسان

– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– الهيئة العامة للعقار

– الهيئة العامة للغذاء والدواء

– الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

– الهيئة العامة للمساحة

– الهيئة العامة للمنافسة

– الهيئة العامة لعقارات الدولة

– الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

– الهيئة الملكية بينبع

– الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

– الهيئة العامة للنقل

– هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

– الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

– هيئة الصحة العامة

– صندوق التنمية الوطني

– صندوق التنمية العقارية

– إدارة تعليم القصيم

– الهلال الأحمر السعودي

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

– إدارة تعليم المدينة المنورة

– مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

– إدارة تعليم محافظة المهد

– الجامعة السعودية الإلكترونية

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

– أمانة منطقة المدينة المنورة

– المركز الوطني للأرصاد

– مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني

– المجلس الصحي السعودي

– بلدية محافظة الوجه

– بلدية محافظة الحريق

– المدينة الطبية بجامعة القصيم

– مستشفى الملك خالد بحائل

– جامعة جازان

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

– الشؤون الصحية بالحدود الشمالية

– جامعة أم القرى

– مدينة الملك فهد الطبية

– مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية

– جامعة الحدود الشمالية

– المركز الوطني للتخصيص

– مجلس الضمان الصحي التعاوني

– المركز السعودي للاعتماد

– الجامعة الإسلامية

– برنامج مكتب تحقيق الرؤية

– بلدية محافظة المخواة

– مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف

– مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات

– المركز الوطني للتخصيص

– إدارة تعليم حفر الباطن

– بلدية البديع

– بلدية ساجر

– أمانة منطقة الحدود الشمالية

– (أكثر من 80 جهة أخرى)

– (أكثر من 80 جهة أخرى)

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– ألا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج تمهير:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهريًا لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا” .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

وظائف
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
العالم

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170...

العالم
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
الرياضة

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

الرياضة
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
الرياضة

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الرياضة
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
الرياضة

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الرياضة
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
آخر الاخبار

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء...

آخر الاخبار
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
الرياضة

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط...

الرياضة