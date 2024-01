هروب زعيم المافيا واقتحام مبنى التلفزيون وسط حالة فوضى بالإكوادور

تتصاعد سخونة الأحداث في الإكوادور واحدة تلو الأخرى، منذ بداية هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون، حتى اقتحام بث تلفزيوني مباشر على الهواء وسط حالة من الفوضى تعم البلاد.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إنه ترددت أصوات طلقات نارية على الهواء مباشرة الليلة عندما اقتحم رجال مسلحون بالقنابل اليدوية أحد الأستوديوهات بعد وقت قصير من تعهد رجال العصابات بشن حرب ضد خطط الرئيس الإكوادوري لاستعادة السيطرة على البلاد والقبض على عناصر مافيا المخدرات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية اليوم أشخاصًا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون “تي. سي” الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضًا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.

This is the moment armed men broke into a public TV station in Ecuador and threatened people live on air.

Live television images broadcast on Tuesday showed hooded people – some waving guns – inside Ecuador's TC Television station in Guayaquilhttps://t.co/Ft1WUMdyJh pic.twitter.com/UOJhIldyqK

