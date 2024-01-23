هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر

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سجلت محطات رصد الزلازل المصرية، هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة، على مقياس ريختر، شرق الأقصر، جنوبي البلاد.
وكان قد ورد لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري معلومات تفيد بشعور عدد من سكان محافظات الجنوب بالهزة الأرضية.
كانت قد سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل والتابعة لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء الموافق 23/01/2024، هزة أرضية على بعد 46 كيلو مترًا جنوب شرق الأقصر، بدون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.