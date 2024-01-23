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هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٥ مساءً
هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر
المواطن - فريق التحرير

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سجلت محطات رصد الزلازل المصرية، هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة، على مقياس ريختر، شرق الأقصر، جنوبي البلاد.

زلزال في مصر

وكان قد ورد لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري معلومات تفيد بشعور عدد من سكان محافظات الجنوب بالهزة الأرضية.

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كانت قد سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل والتابعة لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء الموافق 23/01/2024، هزة أرضية على بعد 46 كيلو مترًا جنوب شرق الأقصر، بدون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

 

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