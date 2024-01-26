هطول أمطار الخير على حفر الباطن

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
أمطار على محافظة #حفر_الباطن
الجمعة ١٤ رجب ١٤٤٥هـ
عبر : @hfr_city1 pic.twitter.com/uOM0L3Vx3S
— FAHAD (@FAHAD_1322) January 25, 2024
كما توقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).