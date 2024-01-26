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هطول أمطار الخير على حفر الباطن

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٤ صباحاً
هطول أمطار الخير على حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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كما توقع أن تمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

 

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