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هلا التويجري: وجود مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة يسّرا على 450 ألف حاج

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٦ مساءً
هلا التويجري: وجود مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة يسّرا على 450 ألف حاج
المواطن - فريق التحرير

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أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري أن وجود مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة أسهما في التيسير على آلاف الحجاج والمعتمرين.

وقالت د. هلا التويجري، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة أن مسارات كبار السن وذوي الإعاقة مكنت أكثر من 450 ألف حاج.

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مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

وكان الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، قد افتتح في وقت سابقن المؤتمر الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث ينظم المؤتمر والمعرض بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى عرض وتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال خدمات الحج والعمرة، وتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم تلك الخدمات.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الحج والعمرة؛ حيث ستعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة. كما سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات في هذا القطاع المهم.

وتُعَد فعاليات المؤتمر والمعرض فرصة للمهتمين بالحج والعمرة وصناعة السفر والسياحة للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعزز تجربة الحجاج والمعتمرين. كما يسهم المعرض في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص الاستثمار والشراكات في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يعد نافذة هامة لتوطيد أواصر التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي إقليميًّا وعالميًّا، وينطلق المؤتمر من رؤيـة السعودية 2030 التـي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

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