هل القرض العقاري يؤثر على حساب المواطن ؟ البرنامج يرد

كشف برنامج حساب المواطن ممثلًا في خدمة المستفيدين عن تأثير القرض العقاري أو غيره من القروض والالتزامات المالية التي على المستفيد.

تأثير القرض العقاري

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا عبر منصة إكس جاء فيه : هل القرض العقاري يؤثر على مبلغ الدعم في حساب المواطن ؟ وردت بالقول : لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها.

ونصحت خدمة المستفيدين باستخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.