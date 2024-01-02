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استفسارات على منصة إكس

هل تسمج تأشيرة الزيارة بالحج؟

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٨ مساءً
هل تسمج تأشيرة الزيارة بالحج؟
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ردًّا من الحج والعمرة على سؤال على منصة إكس بشأن هل تسمح تأشيرة الزيارة بالحج؟

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توضيح هام

وفي وقت سابق، نفت وزارة الحج والعمرة، ما يتم تداوله، بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم الحج 1445هـ أو باقات الحج ونحو ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي: “نُهيب بالجميع، ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة: “تجنب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية؛ ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام”.

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