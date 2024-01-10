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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

هل تُقام مباراة الهلال وسباهان على ملعب المملكة أرينا؟

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٣ مساءً
هل تُقام مباراة الهلال وسباهان على ملعب المملكة أرينا؟
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الهلالية، استضافة ملعب “المملكة أرينا” لمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيكون جاهزًا نهاية شهر يناير الحالي.

وفد الاتحاد الآسيوي يزور الملعب

وقال الإعلامي عبدالرحمن أباعود: “سيزور وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد المملكة أرينا الخاص بنادي الهلال للاطلاع على المنشأة؛ ومطابقتها لشروط الاتحاد الآسيوي”.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف عبدالرحمن أباعود عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، قائلًا: “وفي مطابقتها سيتم نقل مباراة الزعيم وسباهان الإيراني إلى المنشأة الجديدة”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اليوم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الهلال ضد سباهان ذهابًا، يوم 15 فبراير على ملعب ستاد ناغش اي-جاهان، والإياب بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم 22.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

المملكة أرينا ملعبًا لنادي الهلال

وسبق أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة أرينا مشابه لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وسيكون ملعبًا لنادي الهلال لمدة 4 مواسم، وذلك حتى يتم تجهيز ملعب الأزرق الجديد.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة بأنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

ملعب نادي شالكة
ملعب شالكة – المصدر @SaudiProject

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