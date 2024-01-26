هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟

علق جريسي، شقيق كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، على أنباء رفض إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، عودة المهاجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي.

شقيق بنزيما ينفي هذه الأنباء

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، رغبة المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عودة كريم بنزيما إلى صفوف المرينغي مجددًا، إلا أن بيريز يرفض.

وأعاد شقيق بنزيما، نشر الخبر عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، واكتفى بالتعليق عليه بكلمتين فقط، وقال: “أخبار كاذبة”.

كريم بنزيما مستمر

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل بنزيما، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما مستمر في صفوف الاتحاد، ولم يطلب الرحيل كما تردد خلال الفترة الماضية، موضحة أنه طلب تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.