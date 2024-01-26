الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم أستراليا ورئيسة الهند 7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة
علق جريسي، شقيق كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، على أنباء رفض إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، عودة المهاجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي.
وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، رغبة المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عودة كريم بنزيما إلى صفوف المرينغي مجددًا، إلا أن بيريز يرفض.
وأعاد شقيق بنزيما، نشر الخبر عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، واكتفى بالتعليق عليه بكلمتين فقط، وقال: “أخبار كاذبة”.
وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل بنزيما، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.
وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما مستمر في صفوف الاتحاد، ولم يطلب الرحيل كما تردد خلال الفترة الماضية، موضحة أنه طلب تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية.
وانضم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.