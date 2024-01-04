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بسبب مشاركته بكأس إفريقيا

هل يتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح؟

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٥ مساءً
هل يتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح؟
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب غياب نجم الفريق، المصري محمد صلاح، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

مصر في كأس الأمم الإفريقية

ويستعد محمد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @caf_online_AR

أرقام محمد صلاح في البريميرليج

وتأكد غياب صلاح عن ليفربول في 3 مباريات، وفي حالة التأهل إلى ثمن النهائي؛ سيغيب عن مواجهتين، ونصف النهائي مباراتين أخريين، أما إذا صعد منتخب مصر فستصل فترة غيابه لـ8 لقاءات.

ويُقدم محمد صلاح مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، ما يُصعب مهمة كلوب في تعويضه خلال مباريات الدوري الإنجليزي، حيث إنه هداف الريدز.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وشارك صلاح في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 22%، ونسبة ترجمة الفرص الكبيرة وصلت إلى 60%.

ويقوم محمد صلاح بـ3.3 تسديدة كل مباراة، و2.5 تمريرة مفتاحية كل مواجهة، وصنع 17 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، التي منحته تقييمًا على مستواه في البريميرليج هذا الموسم بـ7.76 درجة.

محمد صلاح في البريميرليج
أرقام صلاح في البريميرليج – المصدر @SofaScoreARB

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