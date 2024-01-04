هل يتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح؟

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ينتظر ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب غياب نجم الفريق، المصري محمد صلاح، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.
ويستعد محمد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي ستُقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
وتأكد غياب صلاح عن ليفربول في 3 مباريات، وفي حالة التأهل إلى ثمن النهائي؛ سيغيب عن مواجهتين، ونصف النهائي مباراتين أخريين، أما إذا صعد منتخب مصر فستصل فترة غيابه لـ8 لقاءات.
ويُقدم محمد صلاح مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، ما يُصعب مهمة كلوب في تعويضه خلال مباريات الدوري الإنجليزي، حيث إنه هداف الريدز.
وشارك صلاح في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 22%، ونسبة ترجمة الفرص الكبيرة وصلت إلى 60%.
ويقوم محمد صلاح بـ3.3 تسديدة كل مباراة، و2.5 تمريرة مفتاحية كل مواجهة، وصنع 17 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، التي منحته تقييمًا على مستواه في البريميرليج هذا الموسم بـ7.76 درجة.