هل يتعاقد الاتحاد مع الشناوي لتعويض رحيل غروهي؟

بات حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، قريباً من الرحيل عن صفوف الاتحاد، ليرتبط اسم حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي بالانتقال للعميد.

غروهي في طريقه للرحيل

وأكدت شبكة bolavip البرازيلية، أن غروهي صاحب الـ36 عامًا، يمتلك عروضًا مميزة أبرزها من الدوري البرازيلي لكرة القدم، عبر سانتوس وجريميو.

وكان نادي ضمك يسعى لضم غروهي في الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن الحارس رفض، مفضلًا العودة للعب في الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد مهتم بضم الشناوي

وتواصل إدارة نادي الاتحاد، البحث عن حارس مرمى آخر، لتعويض الرحيل المحتمل لغروهي، لتؤكد تقارير بدء التفاوض مع محمد الشناوي، على أن تُقدم عرضًا رسميًا للأهلي المصري خلال الأيام المقبلة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد في تصريحات إذاعية مؤخرًا، أن نادي الاتحاد سيعلن رحيل غروهي رسميًا، ثم تبدأ إدارته في التفاوض مع الأهلي، الذي ينتظر عرضًا رسميًا، وسيوافق عليه إذا كان مغريًا ومجزيًا.

الاتحاد يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع إلى المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي.