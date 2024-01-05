غابة البوليفارد إحدى الخيارات الترفيهية المميزة في موسم الرياض هل يتعاقد النصر مع تياغو بينتو؟ المنتخب السعودي يعلن إصابة أيمن يحيى سبب اختلاف موقف الطائي تجاه تأجيل مباراتي الاتحاد والنصر 5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات منصة أتم.. انتهى عصر لصوص الملكية الفكرية في السعودية تركي آل الشيخ: الأغاني لا تتجاوز 10% من فعاليات موسم الرياض.. و3 مناطق مجانية خالد عبدالرحمن يرفع حماس الجماهير: عمل مشترك مع عائض القرني قريبًا رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين
دخلت إدارة نادي النصر، في مفاوضات مع المدير الرياضي لروما الإيطالي، تياغو بينتو، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأكد موقع essentially sports، أن النصر دخل في محادثات مبدئية مع تياغو بينتو، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تقدمه بعرض رسمي.
وتسعى إدارة النصر إلى تطوير قدرات قطاع كرة القدم وخاصة الفريق الأول، أملًا في الصعود إلى منصات التتويج المحلية والآسيوية.
وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، أن تياغو بينتو، مرشحًا بقوة، للانضمام إلى نادي النصر الذي يضمه في صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن روما.
وكانت إدارة نادي روما الإيطالي، قد أعلنت بالأمس، عن فسخ التعاقد مع تياغو، بالتراضي بين الطرفين، على أن يكون رحيله بشكل نهائي، في الثالث من شهر فبراير المقبل.
وفي فترة تواجد بينتو، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التتويج بلقب دوري المؤتمرات 2022، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2023.