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بعد رحيله عن روما

هل يتعاقد النصر مع تياغو بينتو؟

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٨ مساءً
هل يتعاقد النصر مع تياغو بينتو؟
المواطن - فريق التحرير

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دخلت إدارة نادي النصر، في مفاوضات مع المدير الرياضي لروما الإيطالي، تياغو بينتو، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

النصر يفاوض تياغو بينتو

وأكد موقع essentially sports، أن النصر دخل في محادثات مبدئية مع تياغو بينتو، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تقدمه بعرض رسمي.

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تياغو بينتو
بينتو

وتسعى إدارة النصر إلى تطوير قدرات قطاع كرة القدم وخاصة الفريق الأول، أملًا في الصعود إلى منصات التتويج المحلية والآسيوية.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، أن تياغو بينتو، مرشحًا بقوة، للانضمام إلى نادي النصر الذي يضمه في صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن روما.

تياغو بينتو
بينتو – المصدر asroma

رحيل بينتو عن روما

وكانت إدارة نادي روما الإيطالي، قد أعلنت بالأمس، عن فسخ التعاقد مع تياغو، بالتراضي بين الطرفين، على أن يكون رحيله بشكل نهائي، في الثالث من شهر فبراير المقبل.

وفي فترة تواجد بينتو، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التتويج بلقب دوري المؤتمرات 2022، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2023.

تياغو بينتو
بينتو – المصدر asroma

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