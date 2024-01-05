هل يتعاقد النصر مع تياغو بينتو؟

دخلت إدارة نادي النصر، في مفاوضات مع المدير الرياضي لروما الإيطالي، تياغو بينتو، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

النصر يفاوض تياغو بينتو

وأكد موقع essentially sports، أن النصر دخل في محادثات مبدئية مع تياغو بينتو، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تقدمه بعرض رسمي.

وتسعى إدارة النصر إلى تطوير قدرات قطاع كرة القدم وخاصة الفريق الأول، أملًا في الصعود إلى منصات التتويج المحلية والآسيوية.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، أن تياغو بينتو، مرشحًا بقوة، للانضمام إلى نادي النصر الذي يضمه في صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن روما.

رحيل بينتو عن روما

وكانت إدارة نادي روما الإيطالي، قد أعلنت بالأمس، عن فسخ التعاقد مع تياغو، بالتراضي بين الطرفين، على أن يكون رحيله بشكل نهائي، في الثالث من شهر فبراير المقبل.

وفي فترة تواجد بينتو، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التتويج بلقب دوري المؤتمرات 2022، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2023.