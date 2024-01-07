هل يتفاوض النصر مع محمد الشناوي؟

ارتبط اسم حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عروض سعودية لمحمد الشناوي

وأكدت تقارير، أن النصر، الاتحاد وضمك، أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع محمد الشناوي، خاصة أن العالمي حاول ضمه في يناير الماضي وقبل بداية الموسم الحالي، إلا أن الأهلي المصري تمسك باستمراره.

وخطف الشناوي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في جدة، وكان سببًا رئيسيًا في حصوله على المركز الثالث، ليرتبط اسمه بدوري روشن مجددًا.

العمران ينفي التفاوض مع الشناوي

وحسم عضو مجلس إدارة نادي النصر، عبدالعزيز العمران، موقف العالمي من ضم محمد الشناوي، وأكد لـ”مانشيت”، أنه حارس كبير، إلا أنه خارج حساباتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف العمران، قائلًا: “النصر يمتلك حارس متميز وهو نواف العقيدي، لهذا لا يُفكر النادي في التعاقد مع حارس في الشتوية الجارية، سواء الشناوي أو حارس مرمى آخر”.

ولفت عبدالعزيز العمران، إلى أن إدارة نادي النصر لا تُفكر في التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو.