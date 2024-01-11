هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟

يبدو أن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بات قريبًا من العودة للتدريب في السعودية مجددًا من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.

موسيماني يقترب من تدريب أبها

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي أبها اقترب من التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، على أن يتم عقد اجتماع معه، لتحديد أسماء الراحلين في يناير والصفقات الجديدة.

ويتوقع أن يتم حسم ملف التعاقد مع موسيماني اليوم أو غدًا، من أجل قيادة التدريبات الجماعية، السبت المقبل، بالتزامن مع عودة اللاعبين بعد الراحة السلبية، نظرًا لفترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.

ويمتلك موسيماني عدة تجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي إلى دوري روشن السعودي.

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4- 3، ليصبح مهددًا بالهبوط هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.