التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي
يبدو أن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بات قريبًا من العودة للتدريب في السعودية مجددًا من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.
وأكدت تقارير صحافية، أن نادي أبها اقترب من التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، على أن يتم عقد اجتماع معه، لتحديد أسماء الراحلين في يناير والصفقات الجديدة.
ويتوقع أن يتم حسم ملف التعاقد مع موسيماني اليوم أو غدًا، من أجل قيادة التدريبات الجماعية، السبت المقبل، بالتزامن مع عودة اللاعبين بعد الراحة السلبية، نظرًا لفترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.
ويمتلك موسيماني عدة تجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي إلى دوري روشن السعودي.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4- 3، ليصبح مهددًا بالهبوط هذا الموسم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.