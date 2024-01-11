Icon

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا Icon توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة Icon هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ Icon 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام Icon جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك Icon سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب Icon رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن Icon وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 Icon الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات Icon 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أملًا في تحسن نتائج الفريق

هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٣ مساءً
هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بات قريبًا من العودة للتدريب في السعودية مجددًا من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.

موسيماني يقترب من تدريب أبها

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي أبها اقترب من التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، على أن يتم عقد اجتماع معه، لتحديد أسماء الراحلين في يناير والصفقات الجديدة.

قد يهمّك أيضاً
ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي

ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي

تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC

ويتوقع أن يتم حسم ملف التعاقد مع موسيماني اليوم أو غدًا، من أجل قيادة التدريبات الجماعية، السبت المقبل، بالتزامن مع عودة اللاعبين بعد الراحة السلبية، نظرًا لفترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.

ويمتلك موسيماني عدة تجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي إلى دوري روشن السعودي.

موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4- 3، ليصبح مهددًا بالهبوط هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم