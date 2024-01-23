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يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية

هل يشترط عقد الإيجار للمتزوج في حساب المواطن؟

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
هل يشترط عقد الإيجار للمتزوج في حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال كان المتقدم حالته الاجتماعية متزوجًا، لا يلزمه توفر عقد إيجار، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًّا سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

حاسبة حساب المواطن

وتتيح الحاسبة التقديرية الاستعلام عن مبلغ الدعم بعد تسجيل بيانات المستفيد مثل الدخل الشهري وعدد التابعين والفئات العمرية للتابعين ثم حساب المبلغ التقديري الذي يصرف للفرد في حال انطبقت عليه شروط الأهلية.

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موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

 

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