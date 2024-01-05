هل يصبح طلال حاجي الأصغر بكأس آسيا 2023؟

يستعد نجم الاتحاد، طلال حاجي للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

مانشيني يستدعي 3 لاعبين

واستدعى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الاستعداد لكأس آسيا.

طلال حاجي الأصغر سنًا

ويُعد طلال حاجي صاحب الـ16 عامًا، أحد مواهب دوري المدارس، وانضم إلى صفوف نادي الاتحاد موسم 2021، وبات ثاني أصغر لاعب انضمامًا للأخضر، بعدما استدعاه مانشيني في المعسكر الماضي.

ولم يحسم مانشيني، انضمام حاجي بشكل نهائي في قائمة الأخضر المشاركة بكأس آسيا 2023، حيث جاء استدعاؤه تحسبًا لوضع بعض اللاعبين ومعاناتهم من إصابات؛ قد تُعيق مشاركتهم في البطولة.

وفي حالة مشاركة طلال حاجي، سيكون الأصغر بكأس آسيا 2023 في قطر، حيث يُعد بيكناز المازبيكوف من قرغيزستان أصغر لاعب في القوائم النهائية الحالية بالبطولة؛ بعمر 18 عامًا و6 أشهر.

ويُعد العراقي منتظر ماجد ثاني أصغر لاعب في كأس آسيا 2023، حيث يبلغ 18 عامًا و8 أشهر، في حين يعتبر الإندونيسي مارسيلينو فردينان المولود يوم 9 سبتمبر عام 2004 ثالث أصغر اللاعبين.