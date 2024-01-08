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هل يعود كريم بنزيما لريال مدريد؟

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٥ مساءً
هل يعود كريم بنزيما لريال مدريد؟
المواطن - فريق التحرير

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أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، حالة من الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كريم بنزيما يرغب في العودة

وأكدت شبكة “ديفنسا سنترال”، نقلًا عن مقربين من كريم بنزيما أنه لا يُمانع العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وأضافت الشبكة الإسبانية: “تحقيق رغبة بنزيما أمر مستحيل، لأن الاتحاد لن يوافق على رحيله مطلقًا في الشتاء، والكلمة الأخيرة لعودته إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وتابعت ديفنسا سنترال”: “إدارة نادي ريال مدريد ترى أن العودة السريعة لكريم بنزيما عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي”.

وتم تجديد عقد بنزيما تلقائًيا لمدة عام إضافي، بعد فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانًا قبل انتهاء العقد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

انتقادات لبنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5\2، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “انستقرام”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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