هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟

تُخيم حالة من الغموض على مشاركة النجم أيمن يحيى مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

إصابة أيمن يحيى

وأعلن المنتخب السعودي بالأمس، عن تعرض أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة لبنان الودية، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية؛ لحاجته إلى برنامج علاجي.

وأكدت تقارير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أيمن يحيى، أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل، الأمر الذي قد يبعده عن المشاركة في كأس آسيا 2023، حيث سيحتاج إلى فترة علاج تمتد لأسابيع.

ويبدو أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأ في تجهيز البديل؛ تحسبًا لغياب أيمن يحيى، حيث استدعى 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، كما يُمكنه ضم أي لاعب آخر وتسجيله قبل انطلاق البطولة.

الأخضر يستعد لكأس آسيا

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا 2023، وواجه لبنان وديًا، ويستعد لمواجهة فلسطين.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.