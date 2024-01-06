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بعد تعرضه للإصابة

هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٨ مساءً
هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مشاركة النجم أيمن يحيى مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

إصابة أيمن يحيى

وأعلن المنتخب السعودي بالأمس، عن تعرض أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة لبنان الودية، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية؛ لحاجته إلى برنامج علاجي.

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أيمن يحيى
أيمن

وأكدت تقارير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أيمن يحيى، أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل، الأمر الذي قد يبعده عن المشاركة في كأس آسيا 2023، حيث سيحتاج إلى فترة علاج تمتد لأسابيع.

ويبدو أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأ في تجهيز البديل؛ تحسبًا لغياب أيمن يحيى، حيث استدعى 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، كما يُمكنه ضم أي لاعب آخر وتسجيله قبل انطلاق البطولة.

نجم النصر أيمن يحيى
يحيى – المصدر @AlNassrFC

الأخضر يستعد لكأس آسيا

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا 2023، وواجه لبنان وديًا، ويستعد لمواجهة فلسطين.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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