روما يودع كأس إيطاليا جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين بفروعها الخمسة قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في كأس آسيا ؟ 4 أهداف في الشوط الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قصة استقدام مواطن خطيب خادمته البنجلاديشية والتكفل بزواجهما التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10 ملايين ريال قائمة طعام.. تشبيه لطيف من عبدالعزيز بن سلمان لحلول مواجهة التغير المناخي سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
يطمح المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في قيادة الأخضر للفوز بلقب كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخ الكرة السعودية.
وقبل مانشيني سبق للأخضر أن فاز بلقب كأس آسيا مرتين مع مدربين أجنبيين في عامي 1988 و1996 مع المدربين البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا والبرتغالي نيلو فينجادا على الترتيب، بينما في عام 1984 تحققت البطولة على يد المدرب السعودي القدير خليل الزياني.
ويُعد مانشيني أول مدرب إيطالي يتولى تدريب الأخضر وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في أمم آسيا يوم 16 يناير ضد المنتخب العُماني، وفي الجولة الثانية ضد منتخب قيرغيزستان يوم 21 يناير.
بينما يلعب الأخضر جولته الثالثة ضد منتخب تايلاند يوم 25 يناير.