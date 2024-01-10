هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في كأس آسيا ؟

يطمح المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في قيادة الأخضر للفوز بلقب كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخ الكرة السعودية.

وقبل مانشيني سبق للأخضر أن فاز بلقب كأس آسيا مرتين مع مدربين أجنبيين في عامي 1988 و1996 مع المدربين البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا والبرتغالي نيلو فينجادا على الترتيب، بينما في عام 1984 تحققت البطولة على يد المدرب السعودي القدير خليل الزياني.

ويُعد مانشيني أول مدرب إيطالي يتولى تدريب الأخضر وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في أمم آسيا يوم 16 يناير ضد المنتخب العُماني، وفي الجولة الثانية ضد منتخب قيرغيزستان يوم 21 يناير.

بينما يلعب الأخضر جولته الثالثة ضد منتخب تايلاند يوم 25 يناير.