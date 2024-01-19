هل يمكن تحديث حساب المواطن قبل نتائج الأهلية ؟ البرنامج يجيب

تعتبر عملية تحديث حساب المواطن عملية مستمرة على مدار الشهر حيث يلزم البرنامج المستفيدين بتحديث أي تعديلات تطرأ على البيانات حتى لا يحدث تعارض بين البيانات المسجلة في البرنامج والبيانات المسجلة في الجهات الحكومية الأخرى حيث تتم المراجعة بشكل دوري للتأكد من وجود أية اختلافات.

تحديث حساب المواطن

ويتم تحديث حساب المواطن بشكل دوري كلما طرأ تغيير على بيانات الدخل أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من البيانات حيث يتاح للمستفيد الدخول إلى حسابه ثم تعديل أية بيانات بحسب المستجدات.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من إحدى المستفيدات قالت فيه : هل يمكنني تحديث البيانات قبل صدور نتائج الأهلية للشهر المقبل ؟” وردت عليه بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك ثم الدخول إلى ملف المستفيد وتحديث البيانات ثم الضغط على أيقونة حفظ.”

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.