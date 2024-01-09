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توضيح من منصة قوى

هل يمكن نقل كفالة العامل المنقطع عن العمل؟

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
هل يمكن نقل كفالة العامل المنقطع عن العمل؟
المواطن - فريق التحرير

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قالت منصة قوى: إنه بعد تقديم طلب الانقطاع يمنح الموظف مهلة 60 يومًا للانتقال لمنشأة أخرى أو الخروج النهائي.

جاء ذلك ردًّا من منصة قوى، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على استفسار في هذا الشأن، موضحةً أنه بعد تقديم طلب الانقطاع يمنح الموظف مهلة 60 يومًا للانتقال لمنشأة أخرى أو الخروج النهائي في حال تجاوز الموظف مهلة الـ60 يومًا ولم ينتقل يتحول تلقائي إلى متغيب عن العمل ولا يمكنه النقل.

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سحب رخصة العمل

وفي وقت سابق، أكدت منصة قوى أنه لا يتم سحب رخصة العمل بعد صدورها في حال لم يتم استخدامها في تجديد الإقامة للعامل.

وأوضحت أنه تبقى الرخصة سارية حتى تاريخ الانتهاء الظاهر، وفي حال انتهائها ولم يتم استخدامها في تجديد الإقامة لابد من تجديدها مرة أخرى لتجديد الإقامة حيث إنه لابد من سريان رخصة العمل.

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