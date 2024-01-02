هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم المغربي حكيم زياش مع ناديه غلطة سراي التركي، ليرتبط اسمه مجددًا بالانتقال إلى صفوف النصر.

غموض مستقبل حكيم زياش

وأكدت تقارير تركية نقلًا عن وكيل أعمال حكيم زياش، جورجي جاردي، أن تجربة النجم المغربي مع غلطة سراي بدأت بشكل جيد، إلا أنها لم تستمر كذلك، وشدد على أنه أبلغ النادي برغبة اللاعب في الرحيل.

وأبدى وكيل أعمال زياش استغرابه من هذه التصريحات، وأكد عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، أنه لم يتحدث أبدًا بشأن مستقبل النجم المغربي.

إمكانية انتقال زياش للنصر

وأوضحت تقارير صحافية مغربية، أن نادي النصر أبدى اهتمامه مجددًا بالحصول على خدمات حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما لم يُعلق وكيل أعماله على هذه الأنباء.

وكان النصر قريبًا من التعاقد مع حكيم زياش، في الميركاتو الصيفي، إلا أن خلافات بشأن التفاصيل المالية للصفقات؛ أدت إلى توقفها في اللحظات الأخيرة، لينتقل إلى صفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة.

وشارك زياش في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين، وأبعدته الإصابات وعدم الجاهزية البدنية عن المباريات كثيرًا.