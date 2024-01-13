هل ينتقل هندرسون للدوري الإيطالي؟

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الإنجليزي جوردان هندرسون، باهتمام أكثر من نادٍ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن مسؤولي نادي يوفنتوس يعملون على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، بناء على طلبات المدير الفني ماسيمليانو أليغري.
ولفتت إلى أن يوفنتوس تواصل مع النجم هندرسون، من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة، مشددة على أن النجم الإنجليزي يرغب في العودة مجددًا إلى أوروبا، وأن تكون مدة الإعارة 18 شهرًا.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج أو اللعب في أي دوري أوروبا، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في تدعيم صفوفه.
وكانت إدارة نادي الاتفاق قد أكدت استمرار النجم الإنجليزي، وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، لافتة إلى أنه يشعر بالارتياح في السعودية ومندمج بشكل كامل مع الفريق.
وانضم جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.