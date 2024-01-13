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هل ينتقل هندرسون للدوري الإيطالي؟

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
هل ينتقل هندرسون للدوري الإيطالي؟
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الإنجليزي جوردان هندرسون، باهتمام أكثر من نادٍ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوفنتوس يسعى لضم هندرسون

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن مسؤولي نادي يوفنتوس يعملون على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، بناء على طلبات المدير الفني ماسيمليانو أليغري.

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جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @RudyGaletti

ولفتت إلى أن يوفنتوس تواصل مع النجم هندرسون، من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة، مشددة على أن النجم الإنجليزي يرغب في العودة مجددًا إلى أوروبا، وأن تكون مدة الإعارة 18 شهرًا.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج أو اللعب في أي دوري أوروبا، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في تدعيم صفوفه.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

الاتفاق متمسك باستمرار اللاعب

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد أكدت استمرار النجم الإنجليزي، وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، لافتة إلى أنه يشعر بالارتياح في السعودية ومندمج بشكل كامل مع الفريق.

وانضم جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر spl

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