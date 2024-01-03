Icon

هل ينضم كاسيميرو للنصر؟ Icon وظائف شاغرة في شركة الاتحاد للتأمين Icon وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك Icon وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة Icon ميندي يُنافس حارس الشباب على الأفضل في ديسمبر Icon وندر جاردن تستقبل محبي المغامرة والتشويق برحلة على متن أبولو 18 Icon مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر Icon منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر Icon أمير الباحة يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة Icon التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في الميركاتو الشتوي الحالي

هل ينضم كاسيميرو للنصر؟

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٧ مساءً
هل ينضم كاسيميرو للنصر؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتبط نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

كاسيميرو قد ينضم للنصر

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن وكيل أعمال كاسيميرو، عرض اللاعب البرازيلي على نادي النصر، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

قد يهمّك أيضاً
توتنهام يُمطر شباك بورنموث بثلاثية

توتنهام يُمطر شباك بورنموث بثلاثية

الهلال يسعى لتجنب سيناريو الدور الأول ضد الفيحاء

الهلال يسعى لتجنب سيناريو الدور الأول ضد الفيحاء

كاسيميرو مع مانشستر يونايتد
اللاعب البرازيلي – المصدر @ManUtd

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في عام 2026، لازال ضمن اهتمامات النادي الأهلي، الذي أبدى رغبته في ضمه منذ نوفمبر الماضي.

كاسيميرو مع مان يونايتد
اللاعب البرازيلي – المصدر @ManUtd

تراجع المستوى مع يونايتد

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، وساهم في حصوله على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتراجع مستوى كاسيميرو صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الموسم، وأبدى تين هاج استياءه من أدائه، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار برحيله، والتعاقد مع لاعب آخر.

بيرنلي ضد مان يونايتد - 3
اللاعب البرازيلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
السعودية اليوم

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون وتحفظ استقرار المنطقة
السعودية اليوم

رؤية الملك سلمان تعزز التكامل بين دول...

السعودية اليوم
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا...

السعودية اليوم
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
السياحة والسفر

العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر...

السياحة والسفر
سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق
الرياضة

سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه