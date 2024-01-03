هل ينضم كاسيميرو للنصر؟

ارتبط نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

كاسيميرو قد ينضم للنصر

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن وكيل أعمال كاسيميرو، عرض اللاعب البرازيلي على نادي النصر، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في عام 2026، لازال ضمن اهتمامات النادي الأهلي، الذي أبدى رغبته في ضمه منذ نوفمبر الماضي.

تراجع المستوى مع يونايتد

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، وساهم في حصوله على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتراجع مستوى كاسيميرو صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الموسم، وأبدى تين هاج استياءه من أدائه، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار برحيله، والتعاقد مع لاعب آخر.