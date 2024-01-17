هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي

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يبدو أن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، سيرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الحالي، رغم تمسك المسؤولين باستمراره.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن هندرسون سيُسافر إلى أمسترام قبل عطلة نهاية الأسبوع، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف أياكس الهولندي.
وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “تعمل جميع الأطراف على تسوية التفاصيل النهائية للعقد، اليوم، يتم التحضير للكشف الطبي، اقتربت الصفقة من الوصول إلى نهايتها”.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج أو اللعب في أي دوري أوروبي، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ تشيلسي، فيما أبدت إدارة الاتفاق تمسكها باستمراره نظرًا لدوره القيادي مع الفريق.
وانضم جوردان صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.