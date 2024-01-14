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خلال فترة الانتقالات الشتوية

هندرسون يتلقى عرضًا والاتفاق يحسم موقفه

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٤ مساءً
هندرسون يتلقى عرضًا والاتفاق يحسم موقفه
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي الاتفاق، موقفها من رحيل قائد الفريق الأول لكرة القدم، الإنجليزي جوردان هندرسون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاتفاق يتمسك باستمرار هندرسون

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن قرار إدارة الاتفاق بشأن هندرسون لم يتغير، مشددًا على أنه النادي يرى أن اللاعب الإنجليزي ليس للبيع في الميركاتو الشتوي الحالي.

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جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

وأشار رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الاتفاق تلقى عرضًا رسميًا واحدًا حتى الآن، من أجل ضم النجم الإنجليزي، وهو من فريق هولندي، وتم رفضه على الفور.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج أو اللعب في أي دوري أوروبي، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في تدعيم صفوفه.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

اللاعب مع الاتفاق

وانضم جوردان صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر spl

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