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بعد رحيله عن الاتفاق

هندرسون يجتاز الفحوصات ويوقع لأياكس رسميًا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
هندرسون يجتاز الفحوصات ويوقع لأياكس رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي.

أياكس يعلن ضم جوردان هندرسون

ونشر نادي أياكس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقاطع فيديو لجوردان هندرسون، أثناء خضوعه للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.

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جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي مع أياكس – المصدر @AFCAjax

وأعلن نادي أياكس عن تعاقده رسميًا مع هندرسون، حتى يونيو عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الاتفاق، وسيرتدي مع الفريق الهولندي القميص رقم 6.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس منافسات الموسم الحالي بشكل مخيب للآمال، وتواجد في مراكز متأخرة في الدوري الهولندي، قبل أن ينتفض ويتقدم للمركز الخامس.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي مع أياكس – المصدر @AFCAjax

انتهاء التعاقد مع الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن في بيان بالأمس، عن إنهاء تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، بشكل فوري، مشددًا على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

وانضم جوردان، إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس الهولندي.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @SPL_EN

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