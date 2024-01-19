هندرسون يجتاز الفحوصات ويوقع لأياكس رسميًا

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أنهى النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي.
ونشر نادي أياكس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقاطع فيديو لجوردان هندرسون، أثناء خضوعه للفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.
وأعلن نادي أياكس عن تعاقده رسميًا مع هندرسون، حتى يونيو عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الاتفاق، وسيرتدي مع الفريق الهولندي القميص رقم 6.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس منافسات الموسم الحالي بشكل مخيب للآمال، وتواجد في مراكز متأخرة في الدوري الهولندي، قبل أن ينتفض ويتقدم للمركز الخامس.
وكان نادي الاتفاق قد أعلن في بيان بالأمس، عن إنهاء تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، بشكل فوري، مشددًا على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.
وانضم جوردان، إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس الهولندي.
‘You’re looking sharp!’ 💪 pic.twitter.com/I3VqsKp3J7
— AFC Ajax (@AFCAjax) January 19, 2024