هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس

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بات النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، على بُعد خطوة من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي أياكس يعمل الآن على إنهاء كافة التفاصيل الأخيرة، لحسم صفقة هندرسون رسميًا.
وأشار فابريزيو رومانو، إلى خطوات أخيرة تفصل هندرسون على الانضمام رسميًا لأياكس، ثم السفر إلى أمستردام، مضيفًا: “من المتوقع أن يُجري جوردان الفحص الطبي قبل عطلة نهاية الأسبوع”.
وكانت صحيفة The Athletic، قد أكدت أن جوردان توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتفاق، موضحة أنه يقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء التعاقد بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من صفوف ليفربول.
وشددت على أن هندرسون اتجه اليوم إلى بريطانيا، بعد مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المقام في أبو ظبي، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوف أياكس رسميًا، وإنهاء الاتفاقات الشخصية معه.
وانضم جوردان صاحب الـ33 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.