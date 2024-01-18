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خلال فترة الانتقالات الشتوية

هندرسون يصل أمستردام لإتمام انتقاله لأياكس

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٩ مساءً
هندرسون يصل أمستردام لإتمام انتقاله لأياكس
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم فريق الاتفاق، الإنجليزي جوردان هندرسون، على بُعد خطوة من إنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

هندرسون في أمستردام

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لوصول هندرسون إلى أمستردام، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع رسميًّا لفريق أياكس.

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هندرسون في أمستردام
جانب من وصول النجم الهولندي لأمستردام – المصدر @MikeVerweij

كما نشر مراسل صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، مايك فيرويج، صورًا لوصول النجم الإنجليزي إلى أمستردام، مؤكدًا أنه في طريقه لإنهاء إجراءات التعاقد مع أياكس، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

هندرسون
جانب من وصول النجم الهولندي لأمستردام – المصدر @MikeVerweij

وانضم هندرسون صاحب الـ33 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

فسخ التعاقد ومغادرة المعسكر

وكانت صحيفة The Athletic، قد أكدت بالأمس أن جوردان توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتفاق، موضحة أنه يقوم حاليًّا بوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء التعاقد بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من صفوف ليفربول.

وشددت على أن هندرسون اتجه إلى بريطانيا، بعد مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المقام في أبو ظبي، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوف أياكس رسميًّا، وإنهاء الاتفاقات الشخصية معه.

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