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استعدادًا للانتقال إلى أياكس الهولندي

هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٤ مساءً
هندرسون يُغادر معسكر الاتفاق ويتفق على فسخ التعاقد
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، قريبًا للغاية من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في يناير الحالي.

فسخ التعاقد مع الاتفاق

وأكدت صحيفة The Athletic البريطانية، أن هندرسون توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتفاق؛ للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي، والانتقال إلى الدوري الهولندي من بوابة أياكس أمستردام الهولندي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النجم الإنجليزي ومسؤولي الاتفاق، يقومون حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء التعاقد بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من صفوف ليفربول.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @RudyGaletti

وشدد على أن هندرسون يتجه في هذه الأثناء إلى بريطانيا، بعد مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المقام في أبو ظبي، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوف أياكس رسميًا، وإنهاء الاتفاقات الشخصية معه.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن النجم الإنجليزي يقوم بتسوية الأوراق والتفاصيل المطلوبة، من أجل إنهاء إجراءات عودته إلى أوروبا مرة أخرى، بعد تجربة قصيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

هندرسون مع الاتفاق

وانضم هندرسون صاحب الـ33 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

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