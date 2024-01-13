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وسط أجواء دفء عائلية

هواة التطعيس بالباحة يتهافتون على كثبان ناوان الرملية

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤١ مساءً
هواة التطعيس بالباحة يتهافتون على كثبان ناوان الرملية
المواطن - واس

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جذبت الكثبان الرملية في مركز ناوان في تهامة منطقة الباحة، أهالي المنطقة لزيارتها والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الساحلية الخلابة.

استعراض للسيارات المعدلة

وتمتاز الكثبان الرملية بمركز ناوان برمالها الصفراء متفاوتة الارتفاع، حيث يقضي مرتادوها أجمل أوقاتهم في أجواء عائلية وشبابية لا تخلو من إعداد القهوة والشاي وتجهيز الوجبات الغذائية، حيث أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان شتاء الباحة فعالية “الاستعراض الرملي للسيارات المعدلة” على كثبان مركز ناوان, بحضور وكيل محافظة المخواة محمد الزهراني, وجمعٍ غفير من الأهالي والزوار.

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إقبال متزايد من الأهالي

وتشهد محافظات القطاع التهامي وبخاصة محافظة المخواة، إقبالًا متزايدًا من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، وبين أحضان الرمال الذهبية تستقر الوجهة ويفضل الكثيرون قمة “التطعيس” في صورة تجمع بين المتعة والمغامرة طابعها المشاركة الجماعية سواء في إعداد الجلسة أو الأنشطة الترفيهية، يسبقها تجهيزات اعتاد عليها رواد المواقع الصحراوية من حيث نوع السيارات المزودة بالمستلزمات الضرورية.

 

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