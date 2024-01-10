Icon

محافظ الأحساء خلال لقائه منسوبي الزكاة والضريبة والجمارك: جهود وخدمات تستحق الثناء Icon ضيفة برنامج خادم الحرمين: تحققت أمنيتي برؤية الكعبة المشرفة Icon 6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023 Icon الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال Icon 11 ألف مستفيد من مساعدات جمعية مساعي الخيرية في 2023 Icon إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها Icon رامون بلانيس في طريقه للاتحاد Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال Icon التشكيل المتوقع لديربي مدريد بكأس السوبر الإسباني Icon الاتفاق يُنهي الجدل حول مستقبل هندرسون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجنبًا لغرامة التأخر

هيئة الزكاة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٠ مساءً
هيئة الزكاة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
المواطنن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجهت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” دعوة إلى المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية، من أجل تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير 2024م كحدٍ أقصى.

ودعت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

قد يهمّك أيضاً
ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال

ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

طرق التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حددت “الزكاة والضريبة والجمارك” وسيلة للتواصل معها بشأن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، كالآتي:

  • الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
  • حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care​) X.
  • البريد الإلكتروني ([email protected]).
  • المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم