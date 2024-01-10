هيئة الزكاة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

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وجهت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” دعوة إلى المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية، من أجل تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير 2024م كحدٍ أقصى.
ودعت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
حددت “الزكاة والضريبة والجمارك” وسيلة للتواصل معها بشأن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، كالآتي:
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.