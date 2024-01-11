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لمحاربة مهربي المخدرات بالبلاد

هيئة الزكاة: مكافأة مالية حال صحة بلاغات التهريب

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٦ مساءً
هيئة الزكاة: مكافأة مالية حال صحة بلاغات التهريب
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أنه يُمنح المُبَلِّغ مكافأة مالية عند التأكد من صحة بلاغه الخاص بتهريب المخدرات أو الممنوعات.

مكافأة مالية

وقال الحربي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: إن الهيئة تعمل دائمًا للتصدي لمحاولات تهريب المخدرات، داعيًا جميع أفراد المجتمع للتواصل مع الهيئة عبر التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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وأشار إلى أن الهيئة تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم تهريب المخدرات أو أي ممنوعات أخرى وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.‏

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