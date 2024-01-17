هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة

شددت هيئة الصحة العامة على أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للوقاية من عدوى الأمراض التنفسية.

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

وقالت هيئة الصحة العامة: “احرصوا على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة لحمايتك وحماية الآخرين من العدوى التنفسية”.

انتشار المتحور JN.1 محلياً

وكانت هيئة الصحة العامة قد رصدت، في وقت سابق، سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

كذلك أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه لا يوجد ما يثير القلق بشأن المتحور الجديد.