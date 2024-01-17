سببان وراء رفض برشلونة ضم جوردان هندرسون سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10 مليارات ريال هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو لجنة الاستقطابات تحسم موقفها من رحيل سيكو فوفانا السديس: الولاء ليس مجرد عاطفة.. والمواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 أنشيلوتي يضم القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو
شددت هيئة الصحة العامة على أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للوقاية من عدوى الأمراض التنفسية.
وقالت هيئة الصحة العامة: “احرصوا على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة لحمايتك وحماية الآخرين من العدوى التنفسية”.
وكانت هيئة الصحة العامة قد رصدت، في وقت سابق، سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
كذلك أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه لا يوجد ما يثير القلق بشأن المتحور الجديد.