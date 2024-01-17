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لحمايتك وحماية الآخرين من العدوى التنفسية

هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٢ مساءً
هيئة الصحة العامة: ارتدوا الكمامة في الأماكن المزدحمة
المواطن - فريق التحرير

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شددت هيئة الصحة العامة على أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للوقاية من عدوى الأمراض التنفسية.

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

وقالت هيئة الصحة العامة: “احرصوا على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة لحمايتك وحماية الآخرين من العدوى التنفسية”.

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انتشار المتحور JN.1 محلياً

وكانت هيئة الصحة العامة قد رصدت، في وقت سابق، سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

كذلك أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه لا يوجد ما يثير القلق بشأن المتحور الجديد.

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