هيئة الصحفيين السعوديين بعسير في زيارة لـ”بر أبها”

استقبل أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه صباح الأربعاء 12 رجب 1445هـ مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير الأستاذ مرعي بن ناصر عسيري ومرافقيه.



حيث قدّم “عسيري” ومرافقوه التهنئة لجمعية البر بأبها بمبناها الجديد وكذلك بمناسبة تكريمها من مؤسسة الملك خالد لحصولها على التقييم الأعلى في معايير جائزة الملك خالد 2023م وتمنوا لبر أبها كل التوفيق والنجاح.

من جهته شكر “ابن فحاس” ضيوفه الكرام على زيارتهم ومشاعرهم النبيلة بهذا التكريم الذي يُعد حافزاً ودافعاً لتقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتنموية لتحقيق أهداف الرؤية الحكيمة.