موعد مباريات الخميس في كأس أمم آسيا 2023 هيئة الصحفيين السعوديين بعسير في زيارة لـ”بر أبها” طموح منتخب تايلاند بالتأهل الثاني يصطدم بقوة الأخضر الصحة تطمئن المواطنين والمقيمين: مرض X القادم لا يستدعي القلق وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
استقبل أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه صباح الأربعاء 12 رجب 1445هـ مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير الأستاذ مرعي بن ناصر عسيري ومرافقيه.
حيث قدّم “عسيري” ومرافقوه التهنئة لجمعية البر بأبها بمبناها الجديد وكذلك بمناسبة تكريمها من مؤسسة الملك خالد لحصولها على التقييم الأعلى في معايير جائزة الملك خالد 2023م وتمنوا لبر أبها كل التوفيق والنجاح.
من جهته شكر “ابن فحاس” ضيوفه الكرام على زيارتهم ومشاعرهم النبيلة بهذا التكريم الذي يُعد حافزاً ودافعاً لتقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتنموية لتحقيق أهداف الرؤية الحكيمة.