هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة

عقدت لجنة أعمال اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين، ومراقبة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الهيئة، ولجنة التظلمات، اجتماعًا لها ظهر هذا اليوم الاثنين بمقر الهيئة بالرياض.

وتابعت اللجنة الإجراءات التي تم اتخاذها، والإجراءات التي سيُعمل بها خلال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، والتجربة العملية للخطوات الإلكترونية التي سيتم الاستعانة بها بدءًا من تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية وانتهاءً بالعملية الانتخابية من خلال التصويت الإلكتروني في مقر الهيئة.

ونظرت اللجنة في الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتي توفرت فيهم الشروط وفقًا للائحة الهيئة وعددهم (23) إعلاميًّا وإعلامية.

ومرفق قائمة بالمترشحين، ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهم:

م الاسم الجهة 1 بشرى خالد الربيعة صحفية إندبندنت عربية 2 حامد بن حسن الشهري رئيس تحرير موسوعة سعوديبيديا 3 ذكرى محمد العطيوي منتج برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون 4 زياد صغير العنزي صحفي صحيفة عكاظ 5 زيد فيصل بن كمي مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط 6 سعد إبراهيم المطرفي صحيفة مكة الإلكترونية وكاتب رأي 7 سلمان بن أحمد العيد رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج 8 عبدالعزيز رداد الربيعي صحافي 9 عضوان محمد الأحمري رئيس تحرير صحافي إندبندنت عربية 10 علي عبده عبدالفتاح رئيس تحرير صحيفة سبق 11 فاطمة محمد العوفي مدير تحرير المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 12 فهد عبدالعزيز الإحيوي مدير صحيفة الوطن بمكة المكرمة 13 فيصل بن جلال عباس رئيس تحرير صحفية عرب نيوز 14 لمى بنت إبراهيم الشثري رئيس تحرير مجلة سيدتي – مجلة الجميلة -المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 15 ماجد عبدالله مدني وكالة الأنباء محرر أخبار مكة 16 محمد حسن الشهري رئيس تحرير صحيفة المواطن 17 محمد علي البيشي صحفي قناة الشرق 18 مطلق بن حامد البقمي رئيس تحرير صحيفة مال 19 ممدوح عيسى المهيني الشمري صحفي قناة العربية 20 منال عبدالله الحصيني صحفية جريدة الجزيرة 21 موفق سعد النويصر رئيس تحرير مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 22 مي محمد الشريف صحفية- مدير المحتوى الإبداعي في إندبندنت عربية 23 نور بنت أسامة نقلي مساعد رئيس تحرير صحفية عرب نيوز

وأهاب رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك بأعضاء الجمعية العمومية المتفرغين ممن سددوا رسوم الاشتراك عن العام المالي 2023م الاستجابة للدعوة التي تم إرسالها لهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد 28 يناير الجاري، بمقر الهيئة بالرياض، حيث سيبدأ تسجيل الحضور من الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم.

وحثهم على المشاركة بفعالية في أعمالها، وانتخاب من يرونه الأنسب لتمثيلهم في مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي نتمنى له التوفيق والنجاح لخدمة أهداف الهيئة وتطلعات زملاء المهنة.

وشكر المالك زملاءه أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة على مساندتهم له وإسهاماتهم وتعاونهم لإنجاح المهام المسندة إليهم.