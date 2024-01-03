الجماهير الهلالية تُطالب بضم جونيا إيتو هيئة الطرق تعتمد معدة حديثة للكشط والسفلتة في الموقع مباشرة تاريخ مواجهات السعودية ولبنان شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات 15 مصابًا في انفجارين قرب ضريح قاسم سليماني في إيران التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث النصر يحسم مصير فوفانا حساب المواطن يوضح طريقة تقديم اعتراض على حالة غير مؤهل ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل، اليوم الأربعاء، عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.
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تكشط ⬅️ تُعيد التدوير ⬅️ تسفلت
البدء باستخدام معدَّة حديثة
لإعادة تدوير الأسـفـلـت ✅#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/L6kb0O9MtW
— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) January 3, 2024
وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.
وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة تدويره والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما يسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.