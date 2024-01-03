هيئة الطرق تعتمد معدة حديثة للكشط والسفلتة في الموقع مباشرة

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل، اليوم الأربعاء، عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.

تبني أحدث التقنيات بقطاع الطرق

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.

وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة تدويره والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما يسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.