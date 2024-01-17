الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لرأس المال الجريء استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي تنبيه من أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ9 مساء جعفر يجسد حياة مايكل جاكسون التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تنمو 31 % في 2023
وصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة لتلقي العلاج إثر الإصابة التي لحقته جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه والشهيد سامر أبو دقة في خان يونس.
وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت أن السلطات المصرية نجحت في إدخال الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد فيما أعلن مجلس الصحفيين المصريين، موافقته على منح الدحدوح، جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين.
وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفاً لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.
وكان الدحدوح فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي على غزة وتعرض للاستهداف أكثر من مرة بسبب شجاعته في كشف جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.
وخلال توديعه أفرادًا من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة، اكتفى مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بالقول: ”ينتقمون منا في الأولاد”.