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لتلقي العلاج إثر إصابته جراء القصف الإسرائيلي

وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة لتلقي العلاج إثر الإصابة التي لحقته جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه والشهيد سامر أبو دقة في خان يونس.

إجلاء وائل الدحدوح

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت أن السلطات المصرية نجحت في إدخال الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد فيما أعلن مجلس الصحفيين المصريين، موافقته على منح الدحدوح، جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين.

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وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفاً لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

جرائم الاحتلال

وكان الدحدوح فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي على غزة وتعرض للاستهداف أكثر من مرة بسبب شجاعته في كشف جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال توديعه أفرادًا من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة، اكتفى مراسل ‫الجزيرة وائل الدحدوح بالقول: ‏”ينتقمون منا في الأولاد”.

 

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