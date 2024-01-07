واتساب تختبر تغيير ألوان الواجهة في آيفون

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب إعدادات جديدة في تطبيق هواتف آيفون تتيح للمستخدمين إمكانية تغيير اللون الافتراضي للتطبيق إلى عدة ألوان أخرى.

نسخة تجريبية من آيفون

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في آيفون، فإن هناك خيارات جديدة لتخصيص الواجهة تتيح تغيير اللون الافتراضي من اللون الأخضر إلى ألوان أخرى مثل اللون الأزرق أو الأبيض أو الوردي أو الأرجواني.

وتأتي تلك التغييرات استجابةً لرغبة بعض المستخدمين الذين لا يفضلون اللون الأخضر الخفيف الجديد، إذ أعربوا عن تفضيلهم للون الأزرق القديم المألوف، لذا عمل مطورو التطبيق على إضافة عدة ألوان تناسب الأذواق المختلفة للمستخدمين لتخصيص واجهة التطبيق بالشكل الذي يلائمهم.

تغيير لون المحادثات

وتتيح الإعدادات الجديدة مزايا رئيسية أخرى مثل تحسين إمكانية الوصول في التطبيق، وجعل التطبيق أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يعانون إعاقات بصرية، حيث يمكن أن تظهر العناصر المختلفة داخل التطبيق بصورة واضهم لهم عند تغيير اللون الافتراضي للواجهة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن واتساب تعمل أيضًا على خيارات أخرى للتخصيص تشمل تغيير لون المحادثات إلى ألوان أخرى، مما يساعد المستخدمين على إضافة لمسة شخصية أخرى على المحادثات.