Icon

وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف Icon وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة النهدي Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon هندرسون يصل أمستردام لإتمام انتقاله لأياكس Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الرقيب Icon ساعة أبل تفقد ميزة أساسية بسبب قرار قضائي Icon أمسية استثنائية تجمع بين الأوبرا والرقص بالعلا Icon ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة Icon نابولي قد يُبعد مورينيو عن دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يمكن الآن لمالكي القنوات التواصل مع المتابعين

واتساب تطرح ميزة التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٩ مساءً
واتساب تطرح ميزة التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرحت منصة المراسلة الفورية واتساب مزايا جديدة في قسم القنوات، لتتيح إمكانية نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد المشرفين في القناة.

نشر مقاطع صوتية من بودكاست

وصرحت المنصة بأنه يمكن الآن لمالكي القنوات التواصل مع المتابعين عبر نشر الرسائل الصوتية، بحيث يمكن نشر إعلانات ومقاطع صوتية قصيرة من حلقات بودكاست أو نشرات إخبارية أو خواطر شخصية أو مقالات وغيرها.

قد يهمّك أيضاً
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم

الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا

الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا

وأشارت واتساب إلى أن عدد مستخدمي التطبيق، الذين يتجاوز عددهم ملياري مستخدم، يرسلون نحو 7 مليارات رسالة صوتية يوميًّا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا لمالكي القنوات زيادة التفاعل في قنواتهم عبر نشر استطلاعات الرأي، إذ كانت الطريقة الوحيدة سابقًا للتفاعل في القناة هي استخدام الرموز التعبيرية فقط مع المنشورات.

ميزة مشاركة تحديثات القنوات

وتعمل الشركة أيضًا على طرح ميزة مشاركة تحديثات القنوات كحالات شخصية، كما هو الحال في تطبيق إنستجرام الذي يسمح للمستخدمين بإضافة المنشورات إلى قصصهم، وتساعد تلك الميزة مالكي القنوات على نحو كبير في انتشار قنواتهم ووصولها لعدد كبير من المستخدمين.

وتسمح واتساب الآن بإضافة ما يصل إلى 16 مشرفًا لكل قناة من أجل تحسين إدارة القنوات الكبيرة، ويمكن لمالك القناة دعوة أشخاص آخرين ليصبحوا مشرفين من خلال خيار دعوة المشرفين في صفحة وصف القناة.

وكانت واتساب قد طرحت ميزة القنوات أول مرة منتصف العام الماضي، قبل أن تتيحها على الصعيد العالمي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد نمت بسرعة على نطاق واسع، إذ بات يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص شهريًّا، وفق التقديرات الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم