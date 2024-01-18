واتساب تطرح ميزة التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي

طرحت منصة المراسلة الفورية واتساب مزايا جديدة في قسم القنوات، لتتيح إمكانية نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد المشرفين في القناة.

نشر مقاطع صوتية من بودكاست

وصرحت المنصة بأنه يمكن الآن لمالكي القنوات التواصل مع المتابعين عبر نشر الرسائل الصوتية، بحيث يمكن نشر إعلانات ومقاطع صوتية قصيرة من حلقات بودكاست أو نشرات إخبارية أو خواطر شخصية أو مقالات وغيرها.

وأشارت واتساب إلى أن عدد مستخدمي التطبيق، الذين يتجاوز عددهم ملياري مستخدم، يرسلون نحو 7 مليارات رسالة صوتية يوميًّا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا لمالكي القنوات زيادة التفاعل في قنواتهم عبر نشر استطلاعات الرأي، إذ كانت الطريقة الوحيدة سابقًا للتفاعل في القناة هي استخدام الرموز التعبيرية فقط مع المنشورات.

ميزة مشاركة تحديثات القنوات

وتعمل الشركة أيضًا على طرح ميزة مشاركة تحديثات القنوات كحالات شخصية، كما هو الحال في تطبيق إنستجرام الذي يسمح للمستخدمين بإضافة المنشورات إلى قصصهم، وتساعد تلك الميزة مالكي القنوات على نحو كبير في انتشار قنواتهم ووصولها لعدد كبير من المستخدمين.

وتسمح واتساب الآن بإضافة ما يصل إلى 16 مشرفًا لكل قناة من أجل تحسين إدارة القنوات الكبيرة، ويمكن لمالك القناة دعوة أشخاص آخرين ليصبحوا مشرفين من خلال خيار دعوة المشرفين في صفحة وصف القناة.

وكانت واتساب قد طرحت ميزة القنوات أول مرة منتصف العام الماضي، قبل أن تتيحها على الصعيد العالمي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد نمت بسرعة على نطاق واسع، إذ بات يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص شهريًّا، وفق التقديرات الرسمية.