واتساب يطلق ميزة جديدة لهواة صنع الملصقات

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أطلق تطبيق “واتساب” أداة جديدة تتيح لمستخدميه إمكانية إنشاء ملصقات من الصور الخاصة بهم ومشاركتها في المحادثات.
ويمكن للمستخدمين إنشاء ملصق خاص بهم عن طريق الذهاب إلى صندوق الملصقات في المحادثة، ثم الضغط على أيقونة “+”، لاختيار صورة مخزنة في الجهاز، ثم تحريرها باستخدام بعض الخيارات المتاحة في الأداة.
وحسب “العربية”، يتيح واتساب إمكانية تحديد العنصر أو الشخص المراد في الملصق مع إزالة الخلفية، كما هو الحال في التطبيقات الخارجية التي تتيح هذا الأمر، كما يمكن إضافة النصوص وبعض الرسومات التعبيرية.
وبعد الانتهاء من إنشاء الملصق، يمكن إرساله داخل المحادثة، وكذلك الاحتفاظ به ضمن مكتبة الملصقات الأخرى لدى المستخدم، من أجل إرساله لاحقًا على نحو متكرر من دون إجراء التعديلات نفسها مجددًا.
ويمكن أيضًا تعديل أي ملصقات صُنعت في وقت سابق عن طريق فتح صندوق الملصقات، والضغط المطول على الملصق المُراد تغييره، ثم اختيار “تحرير الملصق”.
يذكر أن ميزة إنشاء الملصقات متاحة الآن في تطبيق واتساب في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 فما أحدث، وليست متاحة بعدُ للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، لكن يتوقع توفرها قريبًا.