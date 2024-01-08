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وان بلس تطلق هاتفها Ace 3 الجديد

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
وان بلس تطلق هاتفها Ace 3 الجديد
المواطن - فريق التحرير

أطلقت شركة وان بلس هاتفها الذكي Ace 3 الجديد، الذي ينتمي إلى أعلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية، في بيان لها، أن هاتفها الذكي Ace 3 الجديد يمتاز بشاشة LTPO-AMOLED قياس 6.78 بوصة، وبدقة وضوح 2780 × 1264 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 4500 نيت. وتمت حماية الشاشة من الخدوش بواسطة زجاج Gorilla Glass Victus 2.

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مواصفات هاتف Ace 3 الجديد

ويأتي هاتف Ace 3 الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 12 أو 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

نظام التشغيل

ويعمل الهاتف الذكي Ace 3 الجديد بنظام التشغيل ColorOS 14 المعتمد على غوغل Android 14.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5500 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 100 وات.

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