وجهة حمدالله القادمة في حال مغادرة الاتحاد

لايزال مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضبابيًا مع نادي الاتحاد، وذلك بعد مطالبة جماهير الاتحاد قبل توقف مباريات دوري روشن، بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الرجاء يُطارد حمدالله

وكشفت تقارير إعلامية مغربية أن نجم نادي الاتحاد لايزال مرشحًا وبقوة للانضمام لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، رغم نفي محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء في وقت سابق.

ورغم مطالب جماهير الاتحاد ببيع النجم المغربي لكن إدارة العميد قد لا توافق لسببين، حيث إن السبب الأول سيكون هو تراجع مستوى الفرنسي بنزيما مؤخرًا وهجوم الجماهير ضده، السبب الثاني هو عدم وجود بديل جيد للاعب المغربي في حال التفكير في رحيله.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نادي الشباب في دوري روشن وبعض الأندية القطرية بالإضافة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي يفكرون في التعاقد مع النجم المغربي إما في يناير الجاري، أو في صيف هذا العام 2024.