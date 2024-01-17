ورشة عمل لتعزيز التكامل ورفع كفاءة الإنفاق للفعاليات والمبادرات الترفيهية

نظمت الهيئة العامة للترفيه (GeA) الاثنين الماضي، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورشة عمل لإيجاد الحلول التي تحقق كفاءة الإنفاق في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق الترفيهية؛ بهدف الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودراسة سبل التكامل والموائمة، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمبادرات بما يحقق الأهداف المشتركة.



وعملت الهيئة من خلال الورشة على تطوير آلية للتنسيق بشأن إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات التأثير على الإنفاق والاستفادة المثلى من الاستخدام المشترك للمنشآت، ووضع معايير القياس والمؤشرات ذات الصلة بهذه الجوانب.



ومن خلال الورشة استعرضت الهيئة عددًا من مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصها، ومن أبرزها آلية الاستخدام المشترك للمنشآت، وإنشاء دليل وطني لتعزيز قطاع الفعاليات، إضافة إلى استحداث نموذج موحد لدراسة الفعاليات يأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات والأولويات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة.