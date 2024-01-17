ورشة عمل لتعزيز التكامل ورفع كفاءة الإنفاق للفعاليات والمبادرات الترفيهية التعادل السلبي يحسم مباراة لبنان والصين أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة انقسام جماهير النصر بشأن محمد الشناوي فابريزيو رومانو: فيرمينو لا يُخطط لمغادرة الأهلي تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% بدون تحديد سقف رواتب التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس آسيا 2023 رينان لودي هلاليًا رسميًا ثنائي النصر يستعد للرحيل الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان
نظمت الهيئة العامة للترفيه (GeA) الاثنين الماضي، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورشة عمل لإيجاد الحلول التي تحقق كفاءة الإنفاق في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق الترفيهية؛ بهدف الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودراسة سبل التكامل والموائمة، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمبادرات بما يحقق الأهداف المشتركة.
وعملت الهيئة من خلال الورشة على تطوير آلية للتنسيق بشأن إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات التأثير على الإنفاق والاستفادة المثلى من الاستخدام المشترك للمنشآت، ووضع معايير القياس والمؤشرات ذات الصلة بهذه الجوانب.
ومن خلال الورشة استعرضت الهيئة عددًا من مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصها، ومن أبرزها آلية الاستخدام المشترك للمنشآت، وإنشاء دليل وطني لتعزيز قطاع الفعاليات، إضافة إلى استحداث نموذج موحد لدراسة الفعاليات يأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات والأولويات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة.